Захарова: США сами подорвали свою консульскую работу в России

МИД обвинил США в подрыве консульской работы в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние несколько лет США подорвали всю свою консульскую работу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя решение американского посольства сократить обслуживание россиян.

Она также отметила, что США "сделали это сами", объясняя свои поступки действиями России. Захарова напомнила, что страны сами принимают решение о том, какими именно вопросами занимаются дипломаты: культурными, экономическими или консульскими.

- Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении, - заявила Захарова в в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском".

Вчера, 30 апреля, сайт KP.ru сообщал, что с 12 мая посольство США в Москве сократит число консульских услуг. Теперь в американских консульствах можно будет оформить только экстренную визу США и очень ограниченное количество иммиграционных виз для решения "вопросов жизни и смерти".