Благодатный огонь доставлен в Москву

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве приземлился спецборт с Благодатным огнём. Святыню привезут на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя и раздадут в 15 храмов.

В аэропорту Внуково, где приземлился спецборт со святыней, его ожидали служители московских храмов, а также представители регионов России, которые разнесут Благодатный огонь по всей стране.

Святыню им раздал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин - глава российской делегации, забравшей огонь из Израиля.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сегодня, 1 мая, российские дипломаты получили Благодатный огонь и направились в аэропорт "Бен-Гурион".

Сайт KP.ru также ведёт онлайн-трансляцию празднования православной Пасхи - главного религиозного праздника всех православных христиан. А также трансляцию праздничного пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.