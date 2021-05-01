Володин надеется, что правительство и ЦБ задумаются о просьбах россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин надеется, что коллеги из правительства России и Банка России "задумаются" о нуждах жителей страны, увидев их "наказ".

- Всё то, что вы видели в ходе рабочей поездки, - это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются, - написал Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Напомним, во время своего визита в Саратов Володин поговорил с местной жительницей пенсионеркой Анной Александровной. Она пожаловалась на злоупотребление в России властью, на коррупцию и другие проблемы, а Вячеслав Володин в ответ заявил, что "всё закончится" и "зависит от нас".