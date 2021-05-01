В Париже участники марша в честь Дня труда закидали полицейских петардами

Беспорядки возобновились на демонстрации в Париже. Полиция применила водометы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Париже участники первомайской демонстрации более чем на два часа задержали движение марша профсоюзов от площади Республики до площади Нации, устроив беспорядки на бульваре Вольтер.

Они разбили несколько остановок, витрины магазинов и отделение банка Societe Generale, забросали полицию камнями и петардами и разожгли костры в мусорных баках, сообщает ТАСС.

Несколько человек также попытались разгромить микроавтобус с аппаратурой и символикой профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", но водитель смог выехать через толпу. При этом нарушители не пропускают пожарные машины к кострам, и полицейские начали применять гранаты со слезоточивым газом. В отношении зачинщиков погромов применили водомёт.

Беспорядки на первомайских демонстрациях произошли, по оценке властей, в городах Лилль, Нант, Лион и Париж.