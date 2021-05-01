Боррель назвал неприемлемыми санкции России против ЕС

Жозеп Боррель назвал санкции РФ против еврочиновников лишенными оснований и неприемлемыми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель назвал санкции России против восьми граждан ЕС "неприемлемыми и лишёнными юридических оснований".

- Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений, - сказано заявлении Борреля.

В документе, распространённом внешнеполитической службой ЕС, также сказано, что Евросоюз осуждает решение России и выражает солидарность с теми, кому Москва запретила въезд на территорию РФ.

- Российские действия не удержат ЕС от продолжения борьбы за права человека, демократию и международные законы, а также призывов к ответственности за нарушения прав человека, - также сказано в заявлении Борреля.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что МИД Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева, выразили протест и заявили о сожалениях из-за введённых Россией санкций.