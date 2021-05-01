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Киберспорт в России и мире1 мая 2021 23:28

В Польше назвали инцидент с флагом России на турнире по шашкам «идиотизмом»

Польский депутат подчеркнул, что шашистка Садовская поступила достойно, убрав флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Матч чемпионата мира по международным шашкам среди женщин в Варшаве: Тамара Тансыккужина (Россия) – Наталья Садовская (Польша). Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Матч чемпионата мира по международным шашкам среди женщин в Варшаве: Тамара Тансыккужина (Россия) – Наталья Садовская (Польша). Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Польская спортсменка Наталья Садовская, которая в знак солидарности со своей соперницей из России на турнире по шашкам Тамарой Тансыккужиной убрала флаг своей страны, поступила очень достойно, считает ее соотечественник – депутат от партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. Сам же инцидент с убранным в финале чемпионата мира по шашкам в Варшаве российским флагом польский парламентарий назвал «идиотизмом».

«Во-первых, это злопыхательство нашего правительства, которое делает, что может, чтобы докопаться до россиян, а второе – это идиотизм Федерации шашек, которая слепо выполняет распоряжения Международного олимпийского комитета. Полная глупость», - так Януш Корвин-Микке прокомментировал произошедшее в беседе с ТАСС.

Он добавил, что после соревнований разговаривал с Тансыккужиной об этом инциденте, однако извиняться не стал, поскольку не отвечает за действия польского правительства, просто выразил ей «свою симпатию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время финального матча за титул «шашечной королевы мира» организаторы проходившего в Варшаве чемпионата убрали со стола флаг России. Тогда польская шашистка из солидарности тоже убрала флаг, и они продолжили игру без символов своих стран на столе.