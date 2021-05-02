Умерла Олимпия Дукакис, звезда фильма «Во власти Луны»

На 90-м году жизни умерла актриса Олимпия Дукакис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Печальная весть пришла из Нью-Йорка: в субботу, 1 мая, на 90-м году жизни умерла Олимпия Дукакис – американская актриса греческого происхождения, которая получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Во власти луны» режиссера Нормани Джуисона.

Она не дожила до своего юбилея всего полтора месяца – в июне актрисе исполнилось бы 90 лет. О смерти Олимпии Дукакис, скончавшейся в своем доме, сообщил ее брат Аполло Дукакис.

«Моя любимая сестра Олимпия Дукакис ушла из жизни этим утром в Нью-Йорке. После многих месяцев проблем со здоровьем она упокоилась с миром и теперь находится со своим (мужем – прим. ред.) Луисом», - написал он на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Олимпия Дукакис родилась 20 июня 1931 года в Лоуэлле (штат Массачусетс) в семье греческих иммигрантов, а в кино начала сниматься с середины 60-х годов прошлого века. С тех пор она сыграла более 60 ролей в кино и около полусотни – в различных сериалах. Однако популярность актрисе принесла роль Роуз Касторини в снятом в 1987 году фильме «Во власти луны» (Moonstruck).

Зрители также ее помнят по работам в таких картинах, как «Посмотри, кто говорит», «Сильные духом», «Стальные магнолии», «Землеройка» и многих других.