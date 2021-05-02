Глава Гидрометцентра предупредил о сильных дождях в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вместе с началом мая в Россию придут проливные дожди и грозы, сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни непогода ожидается в нескольких регионах страны: Татарстан, Северный Кавказ, Туву, Калужскую, Ярославскую, Тверскую области и Санкт-Петербург накроет Средиземноморский циклон. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Татарстане ветер до 24 м/с и сильный грозовой дождь в ближайшую ночь. В республиках Северного Кавказа тоже сильный дождь, гроза, ветер до 25 м/с. Это опасное явление. А в Челябинской области заморозки до минус трех градусов. Также в Туве очень неблагоприятная погода – ветер до 25 м/ с, еще и очень сильный дождь и мокрый снег в ближайшую ночь», - сообщил он в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд также предупредил, что 3 мая сильный дождь и ветер до 15 м/с ожидаются в Калужской, Ярославской, Тверской, Владимирской областях, а в Новгородской и Псковской областях 3 и 4 мая будет дождь с мокрым снегом и ветер до 18 м/с.

«Хоть Ленинград и привычен к дождям, но 4 мая ожидаются действительно сильные осадки и в виде дождя и мокрого снега. Также усиление ветра ожидается до 15-17 м/с», - добавил глава Гидрометцентра.