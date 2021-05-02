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В мире2 мая 2021 2:26

Четырехлетняя девочка установила рекорд: назвала все элементы таблицы Менделеева за две минуты

Малышка также перечислила всех премьер-министров Индии, планеты солнечной системы и органы человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Катаре маленькая девочка назвала все элементы таблицы Менделеева за две минуты

В Катаре маленькая девочка назвала все элементы таблицы Менделеева за две минуты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четырехлетняя девочка по имени Эшал Марва Фирос Хан установила новый мировой рекорд, назвав все элементы таблицы Менделеева за две минуты и 28 секунд, сообщает местная газета The Peninsula Qatar.

Уточняется, что маленькая индианка учится в современной индийской школе в Дохе. Имя малышки по праву занесено в Международную книгу рекордов (International Book of Records) – один из аналогов Книги рекордов Гиннесса.

Кроме того, как пишет издание, Эшал Марва Фирос Хан в рекордные сроки, быстрее всех остальных детей, перечислила всех премьер-министров Индии, восемь планет солнечной системы и более полусотни (55) самых важных органов человеческого тела. .

Руководство школы заявило, что очень гордится своей ученицей, а также поблагодарило ее педагогов за обучение ребёнка и поддержку Эшал (на пути к международному признанию», отмечает газета.

Ранее сайт kp.ru писал о подводном «шоу русалок» в Китае, которое установило новый рекорд и попало в Книгу Гиннесса.