Axios: Байден встретился с главой «Моссада»

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден в пятницу, 30 апреля, встретился с руководителем израильской службы внешней разведки («Моссад») Йоси Коэном, сообщает новостной портал Axios со ссылкой на анонимный, но осведомленный источник.

По данным собеседника издания, переговоры Байдена с Коэном, который на прошлой неделе находился в Вашингтоне с рабочим визитом, не были запланированы. В тот же день американский лидер беседовал по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, обсуждали Иран.

Между тем, по данным агентства Reuters, в четверг глава «Моссада» встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на этой встрече тоже обсуждалась иранская тема. По сведениям источников агентства, Йоси Коэн выразил «глубокую обеспокоенность» деятельностью Тегерана в ядерной сфере.

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на брифинге в субботу не стал ни подтверждать, ни опровергать факт переговоров Блинкена с Коэном, а на расспросы журналистов туманно ответил, что «США и Израиль находятся в тесном контакте».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле Иран начал испытания новых центрифуг для обогащения урана IR-9, и несмотря на аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе, в стране продолжили работу по обогащению урана.