Главы МИД G7 в Лондоне обсудят глобальные угрозы, права человека и пандемию

Встреча G7 в Лондоне пройдет с 3 по 5 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 3 по 5 мая в Лондоне пройдет первая за последние два года очная встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США, а также верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности.

В преддверии этого форума глава британского МИД Доминик Рааб объявил, что встреча G7 на следующей неделе продемонстрирует, как Великобритания после выхода из ЕС объединяет крупнейшие мировые экономики для противостояния совместным вызовам».

Пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщила, что основными темами для обсуждения министров «Группы семи» станут противостояние новым глобальным угрозам, защита прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса. На встречу в Лондоне также приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР.

«Мы будем действовать для того, чтобы гарантировать справедливый доступ к вакцинам по всему миру, определим глобальные цели в области образования девочек, согласуем амбициозные глобальные действия по защите климата и разработаем новые методы по противодействию голоду», - приводит ТАСС слова Доминика Рааба.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в Лондоне собирается провести переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом и напомнить о «необходимости» остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».