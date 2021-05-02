СBS: При стрельбе в казино в Висконсине ранены семь человек

К месту происшествия прибыли десятки автомобилей полиции Фото: REUTERS

В субботу, 1 мая, в американском штате Висконсин произошла стрельба, в результате ранения получили по меньшей мере семь человек, передает телеканал CBS.

Неизвестный открыл огонь по людям в казино Oneida в пригороде Грин-Бэй, о состоянии раненых пока ничего неизвестно. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Телеканал сообщает, что к казино подъехали десятки полицейских машин и автомобилей «Скорой помощи».

По данным CBS, стражи порядка уже задержали подозреваемого в стрельбе, а теперь правоохранители осматривают здание. Начато расследование.

«Все заведения казино Oneida будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Мы опубликуем информацию по мере ее поступления», - говорится в сообщении, опубликованном на странице казино в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пару недель назад неизвестный открыл огонь в ресторане McDonald's в Чикаго (штат Иллинойс). В результате погиб ребенок – семилетняя девочка, еще один человек, взрослый мужчина, доставлен в больницу с серьезными ранениями. В тот же день произошла стрельба еще в двух городах США – в Остине (штат Техас), где преступник убил трех человек и скрылся, а также в Шривпорте (штат Луизиана), там были ранены пять человек.