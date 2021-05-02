МВД разрабатывает мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Мобильный сервис «Антимошенник» будет предупреждать россиян о звонках аферистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К концу этого года министерство иностранных дел России получит специальный мобильный сервис «Антимошенник», который будет предупреждать граждан о звонках аферистов.

Об этом рассказали в пресс-центре МВД, уточнив, что создание этого сервиса обойдется в 44,9 миллиона рублей, а полное завершение опытно-конструкторской работы ожидается 25 декабря 2021 года.

В ведомстве отметили, что контракт с разработчиком был заключен совсем недавно – в конце марта, причем изначально предполагалось, что сервис для борьбы с телефонными мошенниками будет стоить гораздо дороже, примерно 62,9 миллиона рублей.

Модуль «Антимошенник» планируется внедрить в мобильное приложение МВД, он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут сообщение с номера, который уже использовался в каких-либо мошеннических действиях, и абонент сможет не отвечать на звонок, заблокировать подозрительный номер, передает ТАСС.

К слову, по данным МВД, всего за полгода телефонным мошенникам удалось с помощью различных уловок похитить у россиян более 6,7 миллиона рублей.