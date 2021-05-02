Последние новости на утро 2 мая 2021: Боррель назвал неприемлемыми санкции России против ЕС

«КП» – о последних новостях на утро 2 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 2 мая 2021 года. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ответные санкции России «неприемлемыми и лишёнными юридических оснований». В его заявлении говорится, что это решение «прямо нацелено на ЕС», оно «лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений».

Ранее в пятницу, 30 апреля, Россия в ответ на введенные Советом ЕС 2 и 22 марта ограничительные меры в отношении шести российских граждан запретила въезд на свою территорию восьми гражданам стран Евросоюза. Позже в министерстве иностранных дел России заявили, что истинная цель антироссийских санкций ЕС – «любой ценой сдержать развитие нашей страны».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после своей случайной встречи и беседы с ветераном труда Анной Александровной в Саратове призвал правительство и Банк России прислушаться к просьбам россиян и услышать диалог, который депутаты ведут с жителями своих избирательных округов.

Замглавы комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, какие категории граждан в России имеют право получать не одну пенсию, а две. В частности, по ее словам, две разновидности пенсии одновременно могут получать участники Великой Отечественной войны и люди с инвалидностью.

К слову, сайт kp.ru писал, кто с 1 мая 2021 года получит прибавку к пенсии и сколько она составит, а также о том, что ветераны Великой Отечественной войны традиционно получат к Дню Победы единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

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