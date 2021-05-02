Жители Украины могут остаться без горячей воды и отопления осенью 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине все поставщики газа и отопления могут остаться без газа, а жители страны - без горячей воды и отопления осенью текущего года. Об этом в воскресенье, 2 мая, заявил руководитель «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

До 20 мая этого года «Нафтогаз» должен продавать газ поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу, что предусмотрено положением о наложении специальных обязательств. Однако уже в следующем месяце срок действия данного положения истекает. После начнут действовать рыночные условия покупки голубого топлива, но отрасль попадает на грань коллапса.

Отмечается, что подобный исход получается из-за совокупности очень больших долгов у поставщиков и необходимости вносить предоплату за ценный ресурс при том, что за горячую воду и тепло жители Украины платят уже после использования услуги.

- После отмены Положения предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где им взять деньги, если потребителя платят уже после того, как использовали горячую воду и отопление? А что делать тепловикам, как рассчитаться с задолженностями? В этом году отопительный сезон может и не начаться, - предупредил Арсентий Блащук в интервью украинскому «Обозревателю».

В материале издания говорится, что вопрос отключения горячей воды и тепла на территории Украины в настоящее время зависит от правительств государства, Верховной Рады и местных властей. Минэнерго Украины до 20 мая 2021 должно разработать свои предложения по этому поводу. Если ситуация не разрешится, то в мае облгазы будут обязаны отключить газ, а жители Украины рискуют останутся без горячей воды.