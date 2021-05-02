Семь пострадавших в ДТП на Ставрополье доставят в Москву на самолете МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет российского министерства по чрезвычайным ситуациями доставит в столицу шесть детей и одного взрослого, которые пострадали в аварии с автобусом на Ставрополье. Об этом говорится в сообщении МЧС в воскресенье, 2 мая.

- Борт авиации министерства Ил-76, оборудованный необходимой медицинской техникой, которая позволяет проводить санитарно-авиационную эвакуацию, доставляет в Москву шесть детей и одного взрослого – пострадавших в серьезном дорожно-транспортном происшествии на автодороге Астрахань — Ставрополь, - говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находятся восемь медицинских работников из различных медучреждений и шесть из ВЦМК «Защита». Решение об их отправке приняло российское министерство здравоохранения после консультаций с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион.

Как писал сайт kp.ru, ДТП произошло на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. На трассе столкнулись три автомобиля: ВАЗ, грузовик и автобус, в котором ехала команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, девять были госпитализированы.