Михаил Ефремов рассказал, что доставляет ему удовольствие в колонии Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в Москве, рассказал о своей жизни в местах лишения свободы. Артист сообщил, что находится в хорошем психологическом состоянии, однако у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем.

- Колония — это не страшно. Немного непривычен был жесткий режим, система жизни в колонии во всем регламентирована, и к этом приходится привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было, - сообщил Михаил Ефремов в интервью Starhit.

Актер рассказал, что пока что не занимается творчеством, однако ему приносят удовольствие и другие виды досуга, которые есть в колонии, например, спортивные мероприятия. В том числе проводятся футбольный матчи. Артист признался, что сам неплохо играет в настольный теннис, но в колонии поиграть ему пока что не доводилось.

- На всевозможных мероприятиях можно присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие. В свободное время читаю всевозможные заумные книги, например, писателя Алексея Симонова, - отметил Михаил Ефремов. Кроме того, актер сообщил, что ждет смягчения приговора при кассации.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Пресненский суд Москвы приговорил третьего свидетеля по делу Ефремова - Андрея Гаева - к одному году и шести месяцам исправительных работ за дачу ложных показаний.