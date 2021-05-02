Белый дом рассекретил правила Трампа по ударам вне боевых зон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская администрация в рамках закона о свободе информации обнародовала принятые экс-президентом США Дональдом Трампом правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий. Об этом в воскресенье, 2 мая, пишет газета The New York Times, которая вместе с «Американским союзом защиты гражданских свобод» долгое время добивались раскрытия данных материалов правительством.

В документе от 2017 года речь идет о действиях спецназа и проведении ударов с беспилотных летательных аппаратов. В опубликованных правилах, в частности, говорится, что во время операций против террористов приоритет отдается не их ликвидации, а захвату для дальнейшего получения разведывательных данных.

- Легитимность и доверие к способности Соединенных Штатов проводить прямые операции против террористов за рубежом зависит от обеспечения гарантий того, что эти действия соответствуют международному праву, а также минимизируют риски для гражданских, - говорится в документе.

Отмечается, что в то же время американская сторона продолжает принимать экстраординарные меры «при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате таких операций».

Напомним, в марте официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Штатов Джозеф Байден согласен с необходимостью обновить политику использования военной силы за пределами США.