Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю Фото: REUTERS

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту вернулся на Землю и успешно приводнился в Мексиканском заливе. Трансляцию возвращения экипажа миссии Crew-1 в воскресенье, 2 мая, провели на официальном сайте NASA.

На борту космического корабля под названием Resilience четыре астронавта – американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский космонавт Соити Ногути. Приводнение корабля произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по московским часам).

Как сообщал сайт kp.ru, пилотируемый космический корабль отстыковался от Международной космической станции и начала свое возвращение на Землю минувшей ночью. Экипаж миссии Crew-1 вернулся домой после полугодовой вахты на орбите.