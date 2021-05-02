Пушилин: «пасхальное перемирие» в Донбассе было пиар-идеей Киева Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Пасхальное перемирие» в Донбассе не смогли согласовать, поскольку это изначально было пиар-идеей украинских властей. Сторонам конфликта не нужны новые перемирия – им достаточно вернуться к давно заключённым договоренностям. Об этом в воскресенье, 2 мая, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

- Ни о каком пасхально перемирии речи не было, это пиар со стороны Киева. Уже есть договоренность о бессрочном перемирии, и их необходимо соблюдать. В итоге мы видим, что ситуация сейчас не работает, - отметил он в интервью РИА Новости.

Денис Пушилин напомнил, что за годы противостояния властей Украины и Донбасса были заключены в общей сложности 22 перемирия, среди которых были и «новогодние, рождественские, школьные». Глава самопровозглашенной ДНР назвал новое «пасхальное перемирие» «пустыми заявлениями ради пиара».

Как писал сайт kp.ru, в конце апреля полпред России Борис Грызлов сообщил, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы договориться о «пасхальном перемирии» не удалось. Кроме того, Киев заблокировал предложенные российской стороной механизмы предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе.