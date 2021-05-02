Эксперты рассказали, как правильно застраховать квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отъезд на дачу зачастую омрачают опасения о том, что будет с оставшейся без присмотра квартирой. Эксперты в интервью «Российской газете» рассказали, как правильно застраховать свою квартиру, чтобы избавиться от подобных переживаний.

При выборе программы страхования следует обратить внимание на риски, которые покрывает полис.

- Программы регионального страхования обычно не возмещают ущерб третьим лицам. Это значит, что, если вы затопите соседей, то придется самим платить за ремонт в их квартире, - предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ российского министерства финансов Надежда Грошева.

Необходимо заранее предусмотреть специфические особенности расположения квартиры. Например, если дом располагается недалеко от реки, можно добавить покрытие дополнительных рисков.

Тщательно взвесить стоит и размер компенсации, который получит владелец полиса в страховом случае. При пожарах квартира зачастую полностью уничтожается, поэтому на такой случай страховая сумма должна полностью покрыть потенциальный ущерб.

Представители «Росгосстраха» отметили, что самой распространенной ошибкой является страхование имущества не на полную стоимость, чтобы снизить размер страховой премии. При наступлении страхового события бывают недовольны размером выплаты от страховой компании.

Стандартный период страхования - год, в этом случае тариф будет более выгодным. Но при желании можно застраховать жилье и на меньший срок, даже на несколько дней, рассказали эксперты. Отмечается также, что в большинстве ситуаций страховой полис по квартире можно оформить в онлайн-режиме.

Специалисты посоветовали оформить классический полис страхования - когда клиент сам выбирает нужные ему риски, определяет стоимость и страховую сумму. При отъезде на дачу можно дополнительно обезопасить свою квартиру или дом с помощью видеонаблюдения или сигнализации, а также оставить дубликат ключей кому-то из родных, которые смогут быстро приехать в квартиру в случае необходимости.