Крупный пожар и взрывы произошли на химическом заводе в Иране Фото: REUTERS

На химическом заводе в Иране прогремели несколько взрывов и произошел сильный пожар. Инцидент случился в воскресенье, 2 мая, в иранском городе Кум, сообщил представитель местной пожарной службы Хамид Курейми.

- Мощный пожар разгорелся в промышленной зоне на территории химического завода компании «Молдан» примерно в 06:02 по местному времени (04:32 по московским часам). Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся, - сообщи он в интервью агентству Fars.

На место возгорания были стянуты 150 пожарных и 20 единиц специальной техники, часть завода пришлось эвакцировать.

Хамид Курейми отметил, что огонь повредил два пожарных автомобиля, в результате чего серьезно пострадали двое пожарных. Несмотря на это, спасатели смогли локализировать пламя, не позволив ему распространиться на соседние склады и заводы.