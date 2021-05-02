Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 мая 2021 11:21

Крупный пожар и взрывы произошли на химическом заводе в Иране

При тушении огня серьезно пострадали двое пожарных
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Крупный пожар и взрывы произошли на химическом заводе в Иране

Крупный пожар и взрывы произошли на химическом заводе в Иране

Фото: REUTERS

На химическом заводе в Иране прогремели несколько взрывов и произошел сильный пожар. Инцидент случился в воскресенье, 2 мая, в иранском городе Кум, сообщил представитель местной пожарной службы Хамид Курейми.

- Мощный пожар разгорелся в промышленной зоне на территории химического завода компании «Молдан» примерно в 06:02 по местному времени (04:32 по московским часам). Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся, - сообщи он в интервью агентству Fars.

На место возгорания были стянуты 150 пожарных и 20 единиц специальной техники, часть завода пришлось эвакцировать.

Хамид Курейми отметил, что огонь повредил два пожарных автомобиля, в результате чего серьезно пострадали двое пожарных. Несмотря на это, спасатели смогли локализировать пламя, не позволив ему распространиться на соседние склады и заводы.

ЧП