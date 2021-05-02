Умер Леонид Генусов, спортивный комментатор Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Умер Леонид Генусов, спортивный комментатор. Его не стало на 62-м году жизни, сообщил в воскресенье, 2 мая, его коллега, телекомментатор Геннадий Орлов.

- Леонид Генусов был близок к «Зениту», футболу, работал пресс-атташе и работал замечательно. Он вел передачи на телевидении на ленинградских каналах. Ему было всего 62 года. Очень жаль, очень рано ушел, - сказал он в интервью агентству ТАСС.

Телекомментатор отметил, что пока что не знает дату прощания с Леонидом Генусовым, поскольку он умер только минувшей ночью. По информации Орлова, причиной смерти известного спортивного комментатора мог стать тромб – его смерть наступила внезапно.

Леонид Генусов работал в пресс-службе петербургского футбольного клуба «Зенит», позже с 2002 года он был руководителем международного отдела клуба. Леонид Генусов также был автором нескольких спортивных программ на петербургском телевидении.