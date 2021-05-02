В Индии за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории Индии зафиксировали рекордное число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции: за один день число умерших из-за заболевания возросло на 3 689 и составило 215 542. Об этом в воскресенье, 2 мая, свидетельствуют данные индийский министерства здравоохранения.

Более 392 тысяч жителей Индии заразились коронавируса за последние сутки, общее число заболевших за все время эпидемии в стране уже превысило 19 миллионов человек. При этом суточный прирост смертельных случаев из-за коронавируса стал рекордным в Индии за все время пандемии.

В то же время число выздоровевших после заражения в Индии увеличилось за сутки на 307 865, на лечении по-прежнему находятся более 3,3 миллиона пациентов.

Сообщается также, что в Индии от коронавирусной инфекции уже привились 156 816 031 граждан.

Напомним, в последние месяцы эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавируса в Индии значительно ухудшилась. Премьер-министр страны Нарендра Моди в выступлении перед согражданами заявил, что Индию потряс «коронавирусный шторм».