В праздновании Пасхи в храмах России приняли участие 1,6 миллионов верующих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью в праздновании Светлого Христова Воскресения в российских храмах приняли участие более 1,6 миллионов верующих. Об этом в воскресенье, 2 мая, говорится на официальном сайте МВД России.

Отмечается, что за ночь в храмах и монастырях состоялись более 11,8 тысячи торжественных богослужений и крестных ходов в более чем 6,9 тысячах населенных пунктов по всей территории России. Для обеспечения правопорядка и безопасности на религиозных мероприятиях правоохранительные органы задействовали свыше 47,5 тысячи стражей правопорядка.

- К охране общественного порядка помимо полиции привлекались военные Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и иных общественных объединений. Все религиозные мероприятия проводились с учетом сложившейся ситуации на фоне пандемии, - говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк подчеркнула, что благодаря принятым мерам правонарушений допущено не было.

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