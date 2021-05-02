Священник: традиция «биться яйцами» на Пасху не имеет отношения к православным ритуалам Фото: Дмитрий БРУШКО

Известная традиция «биться яйцами» во время празднования Пасхи не имеет отношения к православным ритуалам – это всего лишь детская забава. Об этом в воскресенье, 2 мая, рассказал настоятель Георгиевского храма в Нахабино, иерей Павел Островский.

Напомним, в текущем 2021 году православные христиане отмечают главный церковный праздник — Пасху, или Воскресение Христово – 2 мая.

- «Биться яйцами» - это всего лишь детская забава. Когда на столе есть крутые яйца, даже необязательно крашеные, я тоже могу с детьми побиться в шутку, чтобы узнать, кто из нас сильнее. Но придавать этому какое-то религиозное или мистическое значение не стоит, это не имеет никакого отношения к православным традициям, - отметил иерей Павел Островский в интервью изданию РИА Новости.

Ранее кандидат богословия Стефан Домусчи рассказал, в каких случаях можно посетить кладбище на Пасху. Священник отметил, что эта традиция существовала в народе еще до революции, но посещали кладбища во время празднования главного православного праздники совсем по-другому.