Девять миллионов россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Порядка девяти миллионов жителей России уже получили обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом препарата уже привились 13 миллионов россиян. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили в эфир телеканала «Россия 1».

- Обе дозы препарата в рамках вакцинации от коронавирусной инфекции получили около десяти миллионов россиян, первый компонент - 13 миллионов человек, - говорится в сообщении канала.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам российского министра здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с коронавирусной инфекцией на территории России по-прежнему остается достаточно напряженной. По данным Минздрава, под наблюдением медицинских работников в настоящее время находятся свыше 300 тысяч жителей страны, которые ранее заразились коронавирусом.

По информации оперативного штаба по борьбе с эпидемией, за сутки российские врачи выявили еще 8 697 случаев заражения коронавирусом, всего инфекцией заразились более 4,8 миллиона жителей страны.