Голикова объяснила необходимость сдачи ПЦР-теста привитым от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, зачем вакцинированным от коронавирусной инфекции жителям страны необходимо сдавать ПЦР-тесты для диагностики заболевания после возвращения из-за границы.

- Прививки, тесты, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для жителей нашей страны. Пока что не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием, ведь пока что у нас не накоплено такого объема информации, чтобы четко сказать, что привитые граждане ни для кого не представляют опасности, - рассказала Татьяна Голикова в воскресенье, 2 мая, в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по информации телеканала, около девяти миллионов россиян уже полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, получив обе дозы препарата. Только одну дозу вакцины получили примерно 13 миллионов жителей России.