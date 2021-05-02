Почти 530 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России в упрощенном порядке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти 530 тысяч жителей Донбасса за последние два года получили гражданство России в упрощенном порядке. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили в пресс-центре российского министерства внутренних дел.

- С начала реализации указа президента от 24 апреля 2019 года российское гражданство приобрело более 527 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Двумя тысячам жителей ДНР и ЛНР в приобретении российского гражданства отказали: в большинстве случаев из-за ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии, - говорится в сообщении правоохранительного ведомства, которое цитирует агентство ТАСС.

Еще треть жителей Донбасса, кому отказали в гражданстве России, имеют неснятую или непогашенную судимость, четверть не получили гражданство, потому что выступали за насильственное изменение основ конституционного строя нашей страны.

Напомним, в 2019 году российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями ДНР и ЛНР. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать те, кто проживает не только в Донецкой и Луганской народных республиках, но и жители этих областей в целом.