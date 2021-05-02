Украинские националисты устроили марш в годовщину трагедии в Одессе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Одессе украинские националисты устроили так называемый «Марш защитников» в годовщину трагических событий, которые произошли 2 мая 2014 года.

Марш организовала националистическая партия «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», в отношении которого в России возбуждено уголовное дело). Участники марша в воскресенье, 2 мая, собрались на Соборной площади, где в этот день ровно семь лет назад произошли столкновения националистов и сторонников «антимайдана».

Колонна участников акции сейчас проходит по Дерибасовской в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Издание РИА Новости передает, что некоторые из украинских националистов одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой, несут флаги Украины и скандируют националистические лозунги.

Колонну националистов сопровождают сотрудники правоохранительных органов, движение автотранспорта в районе перекрыто.

Власти России, Израиля и других государств мира неоднократно осуждали марши и акции националистов на территории Украине.

Напомним, семь лет назад в Одессе радикалы напали на палаточный городок с активистами «Антимайдана» на Куликовом поле – последние хотели собрать подписи за проведение референдума о федерализации Украины. В результате столкновения сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы в скором времени окружили и подожгли здание. По официальным данным, в тех трагических событиях погибли 48 человек.

Сегодня жители и гости Одессы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших.

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