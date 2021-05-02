Глава МИД Великобритании предложил G7 бороться с «пропагандой России» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государства группы G7 рассмотрят возможность создания механизмов быстрого реагирования по сдерживанию «пропаганды и дезинформации со стороны России». Об этом в воскресенье, 2 мая, заявил глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Министр заявил, что королевство, которое в 2021 году председательствует в объединении, рассчитывает убедить партнеров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования против «российской пропаганды».

- Когда мы видим ложь, пропаганду или фейки, мы обязаны реагировать не по отдельности, а коллективно, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям РФ и Китая. Своими действиями в медийном пространстве Россия и КНР пытаются сеять недоверие к властям западных стран, - заявил Доминик Рааб в интервью агентству Reuters.

В качестве примера глава МИД Великобритании привел якобы имевшую место дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавирусной инфекции.

Отметим, что власти России в свою очередь неоднократно обращали внимание на необоснованность подобных заявлений и отвергали обвинения.

Соответствующее высказывание Доминик Рааб сделал в преддверии первой за два года очной встречи министров иностранных дел G7, которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая текущего года