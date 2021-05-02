Политолог объяснил, почему первомайские демонстрации в Европе закончились стычками с полицией Фото: REUTERS

Первомайские демонстрации в Европе обернулись столкновениями с полицией: во Франции несколько правоохранителей получили ранения, в Германии задержаны десятки человек, в некоторых европейских странах толпу разгоняли водометами. В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему так произошло.

По словам политолога, в Европе демонстранты и манифестанты хотят, чтобы карантинные мероприятия, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, поскорее закончились.

- Они устали от этого. Очень многие европейцы серьезно потеряли в доходах за это время, накопилось недовольство. Пакет помощи, который приняла Европа, как бы не на всех действует. И вот мы видим, что бывает в таких случаях: недовольство растет. Низы не хотят, верхи не могут. И это вызывает определенные конфликты.

Владимир Брутер отметил, что в Западной Европе дела обстоят не лучше: по словам эксперта, власти эти государств и политические этилы просто хорошо умеют манипулировать и спекулировать ситуацией, не допуская роста недовольства выше определенного уровня.