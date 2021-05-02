Захарова ответила на слова главы британского МИД о фейках из России цитатой святого Антония Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова глава британского МИД о «фейках и пропаганде из России» цитатой святого Антония.

- В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить процитировать преподобного Антония Великого: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы». Пора задуматься, поскольку насквозь больные пропагандой страны, которые не раз использовали ее для оправдания вооружённого вторжения, обвиняют в собственных грехах нашу страну, - подчеркнула Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 2 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в преддверии встречи стран G7 заявил, что королевство намерено убедить партнеров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования против «российской пропаганды и фейков». Он заявил, что Россия якобы пытается сеять недоверие к властям западных стран.