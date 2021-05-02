Вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом в майские праздники

Специалист рассказал, как не заразиться коронавирусом в майские праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, как избежать заражения коронавирусной инфекцией во время майских праздников.

Специалист отметил, что сейчас уровень инфицирования достаточно высок, и ситуация может ухудшиться, если россияне будут игнорировать меры изоляции. Он подчеркнул, что длительные выходные обусловлены эпидемиологической обстановкой в стране.

- Отдых надо выбирать правильный сейчас. Да, на даче правильно. На природу небольшими компаниями правильно. От поездов, самолетов, аэропортов, отелей я бы сейчас рекомендовал воздерживаться. Не время пока расслабляться. Тем более мы знаем, совсем недавно был резкий подъем заболеваемости в Турции. И надо помнить, что начался сезон возможного подъема заболеваемости инфекции. Май, стало тепло, вирус начинает активно развиваться в такую погоду. И риск высок, — сказал kp.ru Ачкасов.