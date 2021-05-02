Вирусолог: При вакцинации может сформироваться более крепкий иммунитет, чем при легком COVID-19

Вирусолог заявил, что при вакцинации может сформироваться более крепкий иммунитет, чем при легком COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, что после вакцинации у людей формируется более крепкий иммунитет, чем при легком коронавирусе.

- Есть исследования крупных ученых, например, академик Караулов совместно с венским университетом, провели исследования, где показали, что при легком течении COVID-19, оказывается, в 50% населения антитела, если и вырабатываются, они не вируснейтрализующие, то есть, плохо работают. Поэтому такое представление людей, что я легко перенес COVID-19, дальше все будет замечательно, я защищен, это, к сожалению, не работает, — рассказал kp.ru Ачкасов.

Он добавил, что вакцинация формирует иммунитет лучше, чем при легком течении коронавирусной инфекции, когда организм сталкивается с небольшой вирусной нагрузкой.

Ранее Евгений Ачкасов рассказал, как избежать заражения коронавирусной инфекцией во время майских праздников. Специалист отметил, что сейчас уровень инфицирования достаточно высок, и ситуация может ухудшиться, если россияне будут игнорировать меры изоляции.