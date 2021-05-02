В Госдуме оценили разработку российского сервиса-антимошенника

В Государственной думе оценили разработку российского сервиса-антимошенника Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил разработку сервиса "Антимошенник" для мобильного приложения МВД.

Он отметил, что это очень важная процедура, и многие ведомства занимаются этим. Шхагошев добавил, что некоторые банки уже стараются бороться с телефонными мошенниками, чья "фантазия безгранична".

- Они используют любые направления — начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей. Это очень серьёзный мошеннический бизнес. Этому сервису даже тогда, когда он начнёт работу, необходимо будет обновляться постоянно. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы, — приводит слова парламентария RT.

Ранее появилась информация, что к концу этого года министерство иностранных дел России получит специальный мобильный сервис "Антимошенник", который будет предупреждать граждан о звонках аферистов. Создание этого сервиса обойдется в 44,9 миллиона рублей, а полное завершение опытно-конструкторской работы ожидается 25 декабря 2021 года.