Михаил Мурашко сообщил, что четверть переболевших коронавирусом имеют осложнения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что около четверти переболевших коронавирусной инфекцией имеют осложнения.

- До 25% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения. А до 10% перенесших новую коронавирусную инфекцию требуется подчас и госпитализация, — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России остается напряженной. Министр отметил, что в настоящее время под наблюдением медиков находятся более 300 тысяч жителей государства.

Напомним, за минувшие сутки на территории России врачи выявили еще 8 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, новых заболевших нашли в 82 регионах страны. Всего с начала пандемии в России инфекцию подхватили более 4,8 миллиона человек.