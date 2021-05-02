В Швеции сочли военные учения НАТО агрессией в сторону России

Шведский журналист назвал военные учения НАТО агрессией в сторону России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист шведской газеты Proletären назвал военные учения НАТО агрессией в сторону России и раскритиковал чиновников страны за помощь альянсу.

В статье упоминается договор между Швецией и альянсом, заключенный в 2016 году. Он позволяет армии НАТО И США проводить боевые операции на территории страны.

- Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией, — написал шведский журналист.

Также автор выразил обеспокоенность тем, что США пытается "взять Россию в кольцо". Постоянные учения НАТО в Европе с партнерами и союзниками расширяют позиции альянса на восток, приближая их к России. Журналист отметил, что агрессорами в этой ситуации выступают США и НАТО.

В начале апреля в Николаевской области Украины завершилась подготовка к украинско-британским командно-штабным учениям Cossack Mace-2021, которые состоятся через несколько месяцев при участии ещё не менее пяти стран-членов НАТО. В заявлении говорится, что согласно сценарию учений, штаб и подразделения бригады будут привлекаться к отражению "масштабного наступления вооружённых сил условной страны – агрессора".