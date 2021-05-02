Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года. Об этом сообщила его пресс-служба.

Согласно указу, под амнистию подпадают осужденные за дачу взятки, фальсификацию официальных документов, продажу наркотиков, а также несовершеннолетние преступники.

Также указ вводит смягчение наказания в некоторых случаях. Например, приговоренных к смертной казни отправят на пожизненную каторжную работу. Приговоренным к пожизненной каторжной работе сократят срок на 20 лет.

Амнистия не затрагивает осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм. Также на амнистию могут рассчитывать те, кто скрывается от правосудия, если они сдадутся властям.

В феврале 2021 года военные Мьянмы объявили о решении помиловать более 23 тысяч заключенных. Решение о такой крупной амнистии было принято в связи с тем, что теперь мьянманские власти намерены строить "новое демократическое государство посредством мира, развития и дисциплины, чтобы превратить заключенных в достойных граждан и удовлетворить общество".