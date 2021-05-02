Госдеп опроверг информацию о договоре США и Ирана об обмене заключенными

В Госдепартаменте опровергли информацию о договоре США и Ирана об обмене заключенными Фото: REUTERS

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что информация СМИ о достижении договоренности об обмене заключенными между США и Ираном не соответствует действительности.

- Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы, связанные с американцами, задержанными или пропавшими в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями, — приводит слова Прайса ТАСС.

Ранее высокопоставленный чиновник Госдепартамента сообщил, что требование Тегерана о снятии всех введенных после 2017 года санкций неприемлемо для Вашингтона. Чиновник Госдепа также усомнился в способности Ирана занять "прагматичную позицию". Как он заявил, Вашингтон дал понять Тегерану на непрямых переговорах, прошедших в Вене, какие ограничительные меры в принципе США готовы снять при условии возвращения Ирана к ядерной сделке. Он также раскритиковал подход администрации бывшего президента США Дональда Трампа по "максимальному давлению" на Иран.