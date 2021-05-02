Россиянин отдал 800 тысяч рублей за билет в Дубай

Российский турист отдал 800 тысяч рублей за билет в Дубай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Список самых дорогих авиабилетов за апрель 2021 года составил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Первое место занял билет бизнес-классом рейса Москва — Дубай: пассажир заплатил за него 800 тысяч рублей. На втором месте оказался рейс Москва — Кейптаун и обратно, за которые два человека отдали 500 тысяч рублей каждый. Третье место занял билет Санкт-Петербург — Дубай за 250 000 рублей, пишет RT.

Самым дорогим железнодорожным билетом стал "Сапсан" в Санкт-Петербург за 54 тысячи рублей. Второе место занял билет "Сапсана" в обратную сторону за 50 тысяч рублей. Третье место занял билет Москва — Адлер за 33 тысячи рублей.

Ранее совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев сообщил, что к лету 2021 года в России цены на авиабилеты вернутся до уровня 2019 года и продолжат расти. Он также уточнил, что цены на авиабилеты вырастут из-за лизинговых платежей в долларах авиакомпаний за иностранные воздушные суда, поскольку они номинированы, из-за падения курса рубля на 15-20% и роста затрат на топливо.