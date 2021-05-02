Уголовное дело возбуждено после поножовщины, в которой подозревают звезду "Пацанок"

Звезду "Пацанок" Ксению Милас подозревают в поножовщине. Фото: instagram.com

Звезду телевизионного проекта "Пацанки" Ксению Милас подозревают в поножовщине. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полиция задержала звезду, но после этого отпуска под обязательство явки.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел во время вечеринки в квартире диджея Яны Бородиной. На нее пригласили троих подруг, предположительно, между двоими из них возник конфликт. Одна из них ранила другую девушку в спину. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия сообщил, что звезду «Пацанок» и ведущую шоу "Ревизорро" Ксению Милас отстранили от съемок на время разбирательства после сообщений о том, что она устроила поножовщину на вечеринке.