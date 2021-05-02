Президент Киргизии: конфликт с Таджикистаном угрожает территориальной целостности страны

Президент Киргизии заявил, что конфликт с Таджикистаном угрожает территориальной целостности страны. Фото: сайт президента Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что пограничный конфликт с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность страны.

- 28-30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби. Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено, — сказал Жапаров.

Ранее киргизское министерство внутренних дел возбудило 11 уголовных дел из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

Напомним, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных столкновения начались стычки между военнослужащими двух стран. По данным киргизского Министерства здравоохранения Киргизии, в результате конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 гражданин республике, пострадали более 120.