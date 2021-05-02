В Баку доставлена первая партия вакцины "Спутник V"

В Азербайджан прибыла первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Груз встретили представитель министерства иностранных дел страны и министерства здравоохранения, а также российский посол в Баку Михаил Бочарников.

- Доставка вакцины - это жест нашей дружбы с Азербайджаном. Рад, что российская вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией, — приводит слова посла ТАСС.

Он напомнил, что эффективность препарата составляет 97%, вакцина была зарегистрирована в 60 странах мира. Также Бочарников сообщил, что следующая партия прибудет в Азербайджан в течение мая.

В середине марта министерство здравоохранения Азербайджана утвердило российскую вакцину "Спутник V" для применения в стране. Тогда же премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение на приобретение партии российской вакцины.