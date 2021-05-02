В Финляндии люди массово умирают от неизвестного наркотика

В финских городах люди массово умирают от неизвестного наркотика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В финских городах Турку и Хельсинки люди начали массово умирать из-за неизвестного наркотического вещества. Об этом пишет местное издание Yle.

В течение апреля финская полиция сообщала о пяти случаях смерти от наркотиков среди молодых людей в Турку. Издание пишет о десяти погибших. Также финская газета Turun Sanomat сообщает, что в Хельсинки около 50 человек умерли от наркотического вещества.

Фонд A-klinikkasäätiö предупредил граждан о продающихся на черном рынке наркотиках, которые, вероятно, смертельно опасны. Специалисты нашли в них фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии.

Ранее в Тульской области у двух наркоторговцев изъяли больше 56 килограммов синтетических наркотиков. Установлено, что в феврале 2019 года два жителя Московской области организовали нарколабораторию на территории Алексинского района. В дальнейшем свою продукцию гости из столицы продавали через интернет.