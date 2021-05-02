Президент Киргизии предложил Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира . Фото: САРАЛАЕВ Абылай/ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении к народу предложил Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира.

Он отметил, что обе страны не должны допускать повторного конфликта, в результате которого может пострадать еще больше людей.

- В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах, — сказал президент.

В конце речи он поблагодарил силовиков, медицинских работников, спасателей и добровольцев за самоотверженный труд и выразил соболезнования родным и близким погибших в результате конфликта.

Ранее Садыр Жапаров заявил, что пограничный конфликт с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность страны. Он назвал 28-30 апреля днями тяжелых исторических испытаний и скорби для киргизского народа.