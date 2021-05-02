В Британии фанаты взяли штурмом стадион "Манчестер Юнайтед" и сорвали матч

В Англии футбольные болельщики взяли штурмом домашний стадион "Манчестер Юнайтед" Фото: REUTERS

В британском городе Манчестер футбольные болельщики прорвались на домашний стадион "Олд Траффорд" местного клуба "Манчестер Юнайтед". Они протестуют против семьи Глейзеров, владельцев команды.

Сначала они подходили к отелю "Лоури", куда обычно заселяют членов команды перед домашними матчами. Там они пели песни и поджигали файеры. Затем они двинулись к стадиону, где прорвали оцепление и ворвались внутрь. Болельщики обвиняют семью Глейзеров в алчности. Также одной из главных претензий является американское происхождение владельцев клуба.

Протесты болельщиков поддержал бывший игрок "МЮ" Гари Невилл.

- Мы не выиграли ни одного титула АПЛ за 8 лет. Семья Глейзеров изо всех сил старается удовлетворить финансовые требования клуба, но сейчас самое время, чтобы выставить «МЮ» на продажу. Это было бы благородно с их стороны, — заявил он в эфире Sky Sports.

Сегодня, 2 мая, "Манчестер Юнайтед" должен был принимать "Ливерпуль". Однако после случившегося матч перенесли на неопределенное время.