Роднина отказалась комментировать оскорбления от Тарасовой: "Пускай живет"

Ирина Роднина отказалась комментировать оскорбления от Татьяны Тарасовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина отказалась комментировать оскорбления со стороны тренера Татьяны Тарасовой.

Ранее Ирина Роднина сообщила спортивному сайту "Чемпионат.com", что не считает Татьяну Тарасову своим тренером.

- Компаньоном по работе — да, но не тренером. Я пришла с таким багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что она даже рядом не стояла. И кто кого учил — большой вопрос, — сказала Роднина.

Позже Тарасова ответила на эти слова.

- Она просто дура, — сказала тренер "Спорт-Экспрессу".

После этого слова Тарасовой были удалены из источника и были заменены на "Я не отвечаю на ее заявления, не хочу комментировать".

Роднина отказалась комментировать оскорбления Татьяны Тарасовой.

- Я даже не хочу на эту тему говорить, пускай живёт, — приводит слова бывшей фигуристки радиостанция "Говорит Москва".