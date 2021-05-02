В Белоруссии раскрыли детали дела о попытке госпереворота

В МВД Белоруссии раскрыли детали дела о госперевороте Фото: Евгения ГУСЕВА

Командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков раскрыл детали дела о попытке государственного переворота.

Он заявил, что причастные к госперевороту люди — это не революционеры или герои, а "мелкие мошенники".

- Это как воры, которые хотят обворовать друг друга. И вот они сидят и обсуждают, как они заблокируют Минск, заблокируют внутренние войска, а лучше целый Минск. Поэтому все это мошеннические темы с одной лишь целью – перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать, — сказал Карпенков в интервью СТВ.

По его мнению, планировавшие госпереворот хотели просто поделить эти средства между собой. Также он обратился к "радикализированным" гражданам и заявил, что они получат "суровое наказание по закону".

Ранее появилась информация, что девять человек являются обвиняемыми по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии. Как сообщает КГБ Белоруссии, пять обвиняемых по делу о подготовке переворота арестованы заочно, в США направлена просьба об оказании правовой помощи. Четверо обвиняемых уже находятся в СИЗО.