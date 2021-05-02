Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 мая 2021 22:09

Госдеп поддержал Чехию в конфликте с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости сохранять единство в ответ на якобы агрессивные действия РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)
Госдепартамент США поддержал Чехию в конфликте с Россией

Госдепартамент США поддержал Чехию в конфликте с Россией

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе разговора обсуждались российско-чешские отношения.

- Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле, — гласит сообщение пресс-службы Госдепа.

Стороны заявили о необходимости сохранять единствено и решимость в ответ на якобы агрессивные действия России.

Напомним, глава военной разведки минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор считает, что власти республики не представили убедительных доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году. По мнению генерала, власти упустили тот факт, что россиянам потребовалась бы помощь в Чехии. При чем как на самом объекте, так и на государственном уровне, где знают о поставках оружия.